Rodrigo Sepúlveda sorprende al llamar a su señora al aire en Meganoticias porque se olvidó de algo

El periodista Rodrigo Sepúlveda sorprendió a los televidentes al llamar por teléfono a su esposa en plena transmisión al aire de Meganoticias, durante el fin de semana.

El episodio sucedió mientras el programa mantenía un contacto con la reportera Javiera Stuardo sobre las discotecas que volvieron a abrir este fin de semana, tras meses que pasaron cerradas debido a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad para controlar la pandemia.

Así, la conversación dio un giro hacia recordar cuando fue la última vez que salieron a bailar en la noche. Y como Sepu no tenía recolección de tales sucesos, llamó a su señora Paula Zaror.

"Ayer, ayer fui. Mentira. No voy a una discoteca a bailar, déjame que voy a llamar a mi señora. Déjame llamar a la Paula en vivo. Para preguntar, para no embarrarla", comentó Rodrigo en pantalla.

Entonces, se armó con su celular, la llamó, ella contestó y se lanzaron a conversar en pleno noticiero.

"Mi amor, estoy al aire, ¿estás con algún televisor por ahí o no? Prende el televisor para que sepas que estoy trabajando, préndelo. Yo te estoy llamando, prende el televisor. ¿Me ves o no me ves? Resulta que estoy en un móvil con la Javi Stuardo y me pregunta cuándo fue la última vez que fui a una discoteca? ¿tú te acuerdas?", interrogó Sepúlveda.

La respuesta de Zarco no fue muy alentadora: "no me acuerdo bien. Hace mucho tiempo. Como 10 años".

Antes de cerrar, llegaron a la conclusión de que la última vez que salieron a bailar fue en un matrimonio en que estuvieron invitados, antes de la pandemia.

"Mi amor no te molesto más Un abrazo grande. Te lo cedo", fue el cierre de Sepu para la llamada.