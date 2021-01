Renato Munster se llena de las críticas tras apoyar mensaje que llamaba a patear traseros "zurdos"

El actor se convirtió en Trending Topic en Twitter luego de comentar una publicación de Maida Rodríguez, mujer que ha sido fuertemente criticada en redes sociales, tras cuestionar la atención de Ema, la primera bebé nacida en nuestro territorio el 2021 era hija de inmigrantes.

"Primera guagua nacida en Chile este año: Peruana, hija de padres que abiertamente reconocen haber entrado ilegalmente. Y nadie dice nada, menos hace algo! atendida en hospital público, gratis. Pagado con mis impuestos y con los tuyos" Escribió en su red social Rodríguez lo que causó la indignación de un gran número de personas.

Tras esto, los twitteros encontraron un comentario en la página de la mujer que les llamó la atención. El mensaje publicado por Rodríguez decía “Feliz año a todos!!! Gracias por las risas, la buena onda, la paciencia. Mañana parte otro año de patear potos zurdos, así que con todo el power!!“ fue parte de la publicación de Rodríguez, a lo que el actor comentó "gran mensaje. Feliz año”.

Tras esto los cibernautas le expresaron su enojo con Munster quien salió a responder a quienes lo atacaban a través de un tweet, donde señala: “Me equivoqué al apoyar un mensaje que implica una actitud extrema. Lo retiro y pido disculpas a quienes haya ofendido“.

Luego realizó un hilo en la misma red social señalando que: "En relación a mi tweet que ha causado revuelo, quiero decir lo siguiente. No soy partidario de la violencia venga de donde venga. Por lo tanto pido disculpas por adherir a un tweet que menciona “patear traseros zurdos”. Podré estar en desacuerdo con parte de la izquierda pero no por eso usaría la violencia bajo ninguna circunstancia" Indicó.

Añadiendo además que: "Por lo tanto reitero mis disculpas a quienes se sintieran afectados. En referencia a otros comentarios de esa cuenta, los desconozco y no me he manifestado en ningún sentido a ellos" Concluyó.

El tweet en cuestión

La respuesta del actor

En relación a mi tweet que ha causado revuelo, quiero decir lo siguiente. No soy partidario de la violencia venga de donde venga. Por lo tanto pido disculpas por adherir a un tweet que menciona “patear traseros zurdos”. Podré estar en desacuerdo con parte de la izquierda (hilo) — Renato Munster (@RenatoMunster) January 2, 2021

(cont) Agradezco a los que reconocen en mi historial, propender a la tolerancia. Por eso reitero mis disculpas por no haber actuado en consecuencia a mi conducta permanente en esta red. A los que me apoyaron, se los agradezco profundamente. — Renato Munster (@RenatoMunster) January 2, 2021

El Tweet que encendió el enojo de los cibernautas