"Me mataron...": Rafael Araneda se quiebra en TV al recibir emotivo saludo de su familia

Rafael Araneda no pudo contener las lágrimas al hacer un contacto en vivo con su familia, durante un programa especial por el Día de la Madre que emitió la cadena Univisión en Estados Unidos.

Durante el espacio, los responsables del programa sorprendieron al animador al poner al aire, vía videollamada a su esposa Marcela Vacarezza en un cuadro junto a sus hijos Martina, Florencia y Vicente.

"Qué hacen ahí... mi amor, feliz día. Démosle un abrazo a la mamá juntos. Díganle, de parte del papá, que es la mejor mujer del planeta, que es la mejor mamá y que somos privilegiados de tenerla en casa", comentó Araneda evidentemente emocionado.

Por su lado, Marcela Vacarezza resaltó que "estamos separados hace dos meses y medio más o menos ya. Nosotros en Chile, él allá en Miami. Y bueno, nadie pensaba esto de las cuarentenas, de la pandemia, y bueno, hay que saber llevarlo no más".

Posteriormente, Araneda recibió otro golpe: su madre de 92 años le envió una serie de cariñosas palabras, que también se emitieron en el programa. Aunque en redes sociales sólo compartieron la emotiva reacción del animador, que ya no pudo contener más las lágrimas y sólamente se entregó: "me mataron, me mataron...", comentó.