Jason Momoa sorprende tocando el bajo junto a líder de Primus

Un inusual encuentro se registró en redes sociales entre el actor Jason Momoa y el líder de Primus Les Claypool, a quien visitó para aprender a tocar mejor el bajo.

Mediante una publicación en el Instagram de la banda, se ve como el músico le muestra a Momoa la técnica que utiliza en la canción "My name is Mud".

Asimismo, en un video en el mismo post el actor y el líder de la banda de funk metal improvisan partes de "Aeroplane" y "Dark Necessities" de Red Hot Chili Peppers.

Cabe señalar que no es la primera vez que el actor oriundo de Hawai muestra interés por el rock y especialmente por el bajo. Para su último cumpleaños, Fender le dio un especial regalo.

Revisa aquí el registro del encuentro entre Momoa y Claypool: