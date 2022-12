Celine Dion reveló a sus fans una triste actualización relacionada con su estado de salud. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la cantante reveló que padece enfermedad neurológica incurable, razón que la llevó a cancelar el resto de su actual gira.

"Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí", advierte en el principio del

Anteriormente, Dion había cancelado apariciones públicas tanto en premiaciones como ceremonias y también sus propios conciertos, debido los "espasmos" que estaba sufriendo y que no tenían explicación certera. Ahora, eso cambió y el diagnóstico fue establecido.

¿Qué enfermedad tiene Celine Dion? ¿Qué le diagnosticaron?

"He lidiado con problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado", continúa indicado en el video en que se le ve muy formal, vestida de negro y sentada frente a la cámara.

Así, la cantante cuenta que "recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a una de cada millón de personas".

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", lamentó.

Además, añadió que "desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada".

El Síndrome de la Persona Rígida es un trastorno que afecta al sistema nervioso central pero causa rigidez muscular progresiva y espasmos, sobre todo en el tronco y el abdomen.

"Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha", explicó la artista.

Además, de resaltar que "lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes".

El mensaje fue publicado tanto en inglés como francés, en un reconocimiento del uso de las dos lenguas en Canadá, país de origen de la cantante.