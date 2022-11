Ya que Viacom se hizo cargo de Chilevisión, muchos de sus contenidos están saltando desde Paramount+ a la señal abierta chilena. Es por eso que ahora se acaba de confirmar que el canal emplazado en ex Machasa transmitirá los MTV EMA 2022.

El evento se concretará en la ciudad de Düsseldorf, lo que marcará la sexta vez que la celebración musical mundial anual se lleva a cabo en Alemania.

Para esta versión de la premiación, el músico Harry Styles concentra la mayor cantidad de

nominaciones con siete cendidaturas, que incluyen Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Video. Mientras que Taylor Swift le pisa los talones con seis nominaciones, incluidas las de Mejor artista, Mejor Album pop y la nueva categoría de los EMA, Mejor video en formato largo.

Por su lado, Nicki Minaj y Rosalía obtuvieron cada una cinco nominaciones, incluyendo Mejor Canción y Mejor Artista.

Chilevisión transmite los MTV EMA 2022 | ¿Cuando y a qué hora se emitirá la premiación?

Los premios MTV EMA 2022 se emitirán por Chilevisión este domingo 13 de noviembre

después del capítulo de Yo Soy, a eso de la medianoche.

Por otro lado, si busca ver la premiación en vivo, este se puede disfrutar a través de Pluto TV.

En tanto, el 14 de noviembre estarán disponibles en las plataformas de Paramount+ y Pluto TV.

MTV EMA 2022 | ¿Quiénes son los nominados?

MEJOR CANCIÓN:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

MEJOR VIDEO:

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

MEJOR ARTISTA:

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

MEJOR COLABORACIÓN:

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Tiësto & Ava Max - The Motto

MEJOR ARTISTA EN VIVO:

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

MEJOR POP:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

MEJOR K-POP:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

MEJOR ARTISTA LATINO:

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

MEJOR ARTISTA ELECTRÓNICO:

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

MEJOR HIP HOP:

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

MEJOR ROCK:

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

MEJOR ACTO ALTERNATIVO:

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

MEJOR ARTISTA R&B:

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

MEJOR VIDEO EN FORMATO LARGO:

Foo Fighters - Studio 666

ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)”

VIDEO POR UNA BUENA CAUSA:

Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Latto - P*ssy

Lizzo - About Damn Time

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae - Fils de joie

MÁS GRANDES FANS:

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA PUSH:

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

MEJOR ACTUACIÓN DEL METAVERSO:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA NORTE

Danna Paola

Natanael Cano

Kenia Os

Kevin Kaarl

Santa Fe Klan

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA CENTRO

Camilo

Danny Ocean

Feid

Karol G

Turizo

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA SUR

Bizarrap

Duki

Maria Becerra

Tiago PZK

Tini