El evento musical se realizará este sábado en el Estadio Santa Laura y donde los músicos formaban parte del cartel, junto a Bomba Estéreo, Paloma Mami y Miranda, Pablo Chill-E, Polimá WestCoast y Harry Nach.

Pese a que el evento se realizará ¡HOY! Tres de estos artistas informaron su baja del cartel del Ritual Fest.

Por medio de sus redes sociales declararon:

"Lastimosamente no podemos permitir que la producción tenga un trato denigrante con nosotros y los artistas nacionales" y que "no podemos entregarles un show que les costó por sobre los $30.000 donde no se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo ni en técnica, ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad".