"Púdrete por amargada": Jordi Castell le da con todo a seguidora que lo criticó en plena transmisión

La cuarentena en Chile ha hecho que varios rostros de la televisión tomen fuerza con sus programas en Instagram. Jordi Castell es uno de ellos gracias a su show "El Aperitivo", donde se ha dedicado a hablar con diversos personajes de la farándula nacional.

Pero hay un factor que también juega en contra al formato y es que permite a los seguidores escribir sobre lo que están viendo, lo que ha hecho que lleguen tanto buenas como malas palabras contra los protagonistas.

En la edición del lunes, el fotógrafo entrevistó a Javiera Acevedo cuando una usuaria lanzó feos comentarios. Fue entonces que decidió parar todo para responderle fuertemente por sus críticas. "No se me puede pasar. Karla, con K, si no te gustamos, desconéctate. Pero si estás escribiendo pesadeces es porque te gustamos demasiado".

“No nos muestres tu resentimiento, porque no vamos a hacer caso de tu fracaso ni de tus derrotas, linda. Así que ubícate. Y la caca cómetela de vuelta. Adiós… Es que no tengo paciencia…”, agregó.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Acevedo señaló que la actitud de Castell “me encanta. Cómo tení tanto tiempo, o poca vida, o tanto tiempo, como para meterse a mirar dos personas y ponerle caca”. Ante esto, Jordi volvió a disparar al decir “que se la coma de vuelta ella”.

El fotógrafo insistió en su dura respuesta contra la seguidora. "Yo te mando unas penumbras. Púdrete por amargada… Sigamos con las preguntas y respuestas (...) Qué andar bloqueando… Que se quede con sus fracasos. Pobrecita”.