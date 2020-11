Pedro Pascal estrena nuevo thriller independiente de ciencia ficción en Netflix

Pedro Pascal no ha hecho más que elevar sus bonos en el último tiempo con el estreno de la segunda temporada de "The Mandalorian" y su próxima aparición en "Wonder Woman 1984". Pero lo que nos convoca en torno al actor ahora es un proyecto independiente que se habían mantenido más menos invisibilizados hasta ahora que debutó en Netflix.

Se trata del thriller de ciencia ficción bautizado como "Prospect", que llegó a la plataforma de streaming esta semana y que ha llamado particularmente la atención por la participación del actor de orígenes chilenos.

La entrega gira en torno a un padre y su hija, quienes viajan a una luna alienígena para buscar una gema valiosa, pero sus planes cambian cuando un nefasto forajido se les une.

La película se paseó por el circuito de festivales y debutó originalmente en el SXSW Film Festival en el año 2018, para posteriormente llegar hasta salas comerciales.

"Prospect", que ya está disponible en Netflix, es una adaptación de un cortometraje que Zeek Earl y Chris Caldwell en 2014, el que puedes revisar a continuación: