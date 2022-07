83 años tenía Paul Sorvino cuando dejó de existir este lunes por causas naturales, según confirmaron medios especializados estadounidenses.

En una declaración enviada por el representante de la esposa de Sorvino a Page Six se indicó que "nuestros corazones están rotos, nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario".

Sorvino es reconocido por haber interpretado a Paul Cicero en la película de mafiosos Goodfellas, que dirigió Martin Scorsese en 1990. Pero también participó en otras películas como Nixon, Dick Tracy, For the love of Money y Romeo+Juliet de Baz Luhrmann.

También recibió elogios de la crítica por protagonizar el espectáculo de Broadway That Championship Season, que le valió una nominación al Premio Tony.

Pero el hombre no sólo era conocido por ser actor, sino que también era cantante de ópera, escritor y escultor.

El comunicado explicó también que "Sorvino falleció por causas naturales y había lidiado con problemas de salud en los últimos años".

Paul Sorvino será enterrado en el Hollywood Forever Cemetery en Los Ángeles en Gardens of Legends. Al actor le sobreviven su esposa, Dee Dee; sus tres hijos adultos, Mira, Amanda y Michael, y cinco nietos.

Mira Sorvino compartió un cuadro negro en Instagram, para marcar el deceso de su padre.