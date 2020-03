"Está dando vergüenza ajena Nivel dios": Pamela Díaz cosecha el odio de los televidentes de "Podemos Hablar"

Pamela Díaz resaltó particularmente durante su paso por el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", con sus reiteradas intervenciones, incluso cuando no le tocaba hablar.

Gritó, interrumpió la grabación del espacio para ir al baño, le dijo lo que quiso a todos los invitados, llegando a tratar en su cara de "desagradable" a Luis Gnecco y de "mentiroso" a Lolo Peña.

Algo que terminó por incomodar a quienes veían a través de las pantallas, incluso aunque los presentes disfrutaron y rieron con sus intervenciones.

Su nombre se alzó como uno de los temas más comentados en Twitter, sobre por los cuestionamientos que se hicieron al hecho de invitarla por segunda vez al programa. Estas fueron algunas de las publicaciones:

#PodemosHablarCHV Neme lo mejor en invitados, lo que contrasta absolutamente con Pamela Díaz, que me perdonen las feministas, pero lejos una mujer ordinaria, con mal gusto e ignorante, además mojigata, en la zona todos sabemos cuanto pesaba, no se cocía en la primera agua

#PodemosHablarCHV No puedo creer que con todo lo expuesto hoy por hoy, esten culpando y responsabilizando a Faloon por su experiencia de abuso con un ginecólogo.... Y mas rabia es ver a Pamela Díaz cuestionandola!!!!... ��������

#PodemosHablarCHV que lastima la presencia de Pamela Díaz , se echó a perder este normalmente buen y entretenido programa ... ella es demasiado tipo MEGA y buena para tratar de hablar de ella como sea .. creo no seguiré viéndolo hoy al menos ... los invitados no están buenos hoy

#PodemosHablarCHV

Que mujer más desagradable Pamela Díaz. No se calla nunca. Quiere opinar en todo, interrumpe y quiere que le den la razón en todo. Me gustan los demás invitados, pero ella me tiene chata.