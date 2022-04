Obi Wan Kenobi, el nuevo y esperado estreno de Disney Plus está próximo a llegar a la pantalla con su primera temporada la cual incluye grandes regresos de la trama original de Star Wars.

El primer gran confirmado fue Ewan McGregor, cuyo personaje titula la serie, también regresan también regresan Joel Edgerton y Bonnie Piesse como Owen Lars y Beru Whitesun Lars, los tíos de Anakin Skywalker. Esto generó que muchos se preguntarán si el actor Hayden Christensen se sumaría al proyecto como el icónico Caballero Jedi, quien se convierte en Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi es la tercera serie de Star Wars de Disney Plus, después de The Mandalorian y The Book of Boba Fett. La serie está ambientada en los años entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza.

La sinopsis de la serie señala sobre la trama: "10 años después de los eventos de la película de 2005, la historia se centra en Obi-Wan, quien “enfrentó su mayor derrota: la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien se pasó al lado oscuro como el malvado Sith. Lord Darth Vader”.

¿Aparecerá Hayden Christensen en Obi Wan Kenobi?

El primer adelanto del regreso de Darth Vader apareció en el primer avance la ficción, en donde en una de las imágenes oficiales se ve el característico traje del personaje confirmado así el retorno de Christensen quien se pondrá nuevamente en el papel más icónico de su carrera.

En conversación con la Revista People a finales de febrero, el actor reveló cómo ha sido para él volver a interpretar el papel. "Fue sobre todo mucha emoción porque había pasado suficiente tiempo con este personaje y sentía que lo conocía, y volver a él se sintió muy natural en muchos sentidos", dijo.

"Y estaba realmente emocionado de poder entrar e interpretar a Darth Vader en este punto de la línea de tiempo porque se sentía como una continuación natural de tu viaje con el personaje. Y eso fue muy significativo para mí", agregó.