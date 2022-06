Ms. Marvel llegó a Disney+ y porque los detalles hacen felices a los fans, los responsables de la serie protagonizada por Iman Vellani contaron el origen de las particulares y coloridas animaciones que presenta la serie para dinamizar la ficción.

En una conferencia de prensa sobre la serie, a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , uno de los productores ejecutivos de la serie habló del distintivo estilo visual que ofrece la historia de Kamala Khan.

Ms. Marvel tiene como protagonista a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Jersey. Ávida gamer y voraz escritora de fan-fiction, Kamala es fan de los súper héroes y tiene con ellos una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel.

Sin embargo, Kamala se siente invisible tanto en casa como en la escuela, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. ¿La vida mejora con superpoderes?, es el cuestionamiento que propone la producción.

Ms. Marvel | ¿Cómo se hicieron las animaciones? ¿Qué significan?

Fue el director y productor ejecutivo, Adil El Arbi, quien entregó más detalles sobre el desarrollo estético que enfrentaron para dar vida a Ms. Marvel, incluyendo las llamativas animaciones que poblaron las escenas de la serie durante el episodio de estreno.

A medio camino entre la promoción y la confesión, El Arbi contó que "siempre quisimos encontrar una manera de traducir su imaginación y su mundo de fantasía de una manera genial. Y ahí es donde se nos ocurrió la idea de inyectarle ese aspecto de animación".

Pero Adil también advirtió que "teníamos un poco de miedo de que Kevin y el resto de Marvel dijeran que no, porque es diferente de los otros programas del MCU. Entonces, hicimos toda una presentación, todo un dossier, ya sabes, con videos de YouTube y todo eso explicando por qué era importante tener esas secuencias".

"Y sorprendentemente, dijeron que sí. Dijeron: 'No se pasen de la raya. No lo hagas cada cinco segundos. Pero si es fiel a la historia y al personaje, hagámoslo'. Y así tuvimos ese estilo que también está muy inspirado en Into the Spider-Verse. Entonces, gracias Kevin por permitirnos hacer eso", confesó el realizador.

Ms. Marvel estrenará nuevos episodios todos los miércoles en Disney+.