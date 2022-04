El segundo capítulo de Moon Knight agitó el ritmo de la nueva serie Marvel, mostrando no sólo a Marc Spector, sino que también al Caballero Luna en acción e incluso a Mr. Knight -hasta cierto punto-. Pero uno de los aspectos más relevantes fue la presentación de Layla El-Faouly, la misteriosa mujer que dejó múltiples llamadas perdidas en el teléfono del mercenario.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

El personaje interpretado por May Calamawy sólo había dejado escuchar su voz en el primer episodio de la producción de Disney+, por lo que su rostro recién fue revelado en la entrega que llegó este miércoles 6 de abril al streaming.

Y con ella venían sorpresas: en esta ficción televisiva, Layla resulta ser la esposa de Marc Spector, quién aparte de demostrar su preocupación por el mercenario también lo está buscando porque quiere que firme los papeles de divorcio.

Luego de rastrear su teléfono, en vez de Spector, Layla se encuentra con Steven Grant, el vendedor de la tiene de regalos del museo londinense, quien tiene una personalidad muy diferente a la de su marido, además no entiende nada de lo que está pasando, porque tampoco la reconoce.

Layla desconcertada le pide a "su Marc" que deje de actuar. Pero, tras sobrevivir a un nuevo ataque contra Grant y pedirle que invoque al traje, da luces de reconocerlo como una personalidad distinta a su marido. Aunque esto aún no se ha desarrollado.

Moon Knight: ¿Quién es Layla El-Faouly?

Por el momento, los fanáticos siguen en el terreno de especulación, pero existen algunas posibilidades. Primero, Layla podría ser una versión alternativa del interés amoroso de Marc Spector, conocida en los cómics como Marlene Alraune y creada específicamente para esta serie.

Otra posibilidad es que Layla El-Faouly sólo sea un alias o identidad alternativa, no en términos psicológicos como Marc/Steven sino que como un recurso de protección para ocultarse de las consecuencias de incidentes previas en su vida y su identidad real ES Marlene Alraune.

Moon Knight: ¿Quién es Marlene Alraune?

Marlene es la hija del doctor Peter Alraune, un connotado arqueólogo. Ella tiene estudios universitarios en Historia del Arte y anteriormente estuvo casada con Eric Fontaine, aunque su matrimonio tuvo una corta vida porque se acabó rápidamente, por razones que permanecen desconocidas.

El padre de Marlene pasó cinco años buscando los más diversos objetos arqueológicos egipcios, en Sudán al sur de la frontera con Egipto. Y mientras Marlene lo ayudaba el Dr. Alrune descubrió la tumba del faraón Seti II, en las cercanías de la localidad de Selima.

Raoul Bushman, un terrorista y mercenario activo en ese territorio, se enteró del descubrimiento y decidió atacar la investigación arqueológica, tarea que concretó reclutando a Marc Spector.

Ya que Peter no quería entregarle la tumba a Bushman, el terrorista decidió matarlo para presionar al resto del equipo y que le entregaran el botín. Ante tal acto, Spector reacciona buscando proteger a Marlene y golpeando a Bushman, quien furioso lanza un contraataque con el que deja a Marc mortalmente herido, y luego mata a todos en el lugar excepto a Marlene y Frenchie, el amigo de Spector, después de que un lugareño decidiera entrega la ubicación de la tumba.

Agonizante, Marc logra arrastrarse hasta la tumba de Khonshu, donde toma contacto con el dios y pacta recuperar su vida a cambio de convertirse en Moon Knight para cumplir con la voluntad de la deidad.



Posteriormente, Marlene comienza a enamorarse de Spector y ambos vuelven a Estados Unidos, donde instalados en Nueva York, el mercenario comenzará a utilizar la identidad de Moon Knight para combatir el crimen.

La hija de Peter entonces se convierte en la confidente de Spector y motiva a que desarrolle su potencial investido como el superhéroe. Mientras él comienza a ocupar su identidad de Steven Grant para obtener financiamiento y la de Jack Lockley, con la idea de reunir información a nivel de la rutina de la calle.

Estos sucesos son descritos en detalle en el arco de los cómics de Moon Knight publicado como volumen compilado en 2018 y conocido como Birth and Death, parte 4 y parte 5, escrito por Jeff Lemire, ilustrado por Greg Smallwood y con colores de Jordie Bellaire.

Moon Knight estrena sus capítulos todos los miércoles y se puede ver exclusivamente en Disney+.