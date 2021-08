La cantante Mon Laferte enterneció las redes sociales al compartir una imagen de su pancita de embarazada.

“Ya tengo pancita y pelo de león”, escribió en el registro de sus historias de Instagram, mostrando su abdomen.

Recordemos que hace algunas semanas la conocida artista nacional anunció a través de sus redes sociales que estaba esperando a su primer hijo.

"Estas son mis primeras fotos embarazada", señaló en el registro, agregando: "Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas”.

"Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ!".

"Seré mamá, No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida", señaló en aquella oportunidad.