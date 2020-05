Metallica lanza nueva versión hogareña de "Blackened"

Metallica acaba de lanzar una versión hogareña y remota de su clásico "Blackened", para regalársela a sus fanáticos.

La banda no sólo le ha regalado registros de shows en vivo a sus fanáticos durante esta cuarentena, sino que ahora quisieron ir más allá, grabando dándole nueva vida a la canción que forma parte del disco "...And Justice For All" (1988) y que desde ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

"Aquí hay algo que cocinamos durante los últimos días. Esperamos que están sanos y salvos. Que tengan un gran fin de semana", indicó la banda.

Si bien el clip había estado disponible desde principios de mayo, Metallica ahora decidió dejar a disposición de los fanáticos el audio de "Blackened 2020" en las distintas plataformas digitales.