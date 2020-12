"Me dijeron que me tapara...": El desafiante destape de Miley Cyrus para la revista Rolling Stone

Miley Cyrus volvió con todo para presentar su más reciente y esperado disco "Plastic Hearts", el que ahora promocionó con una desafiante sesión de fotos que concretó para la revista especializada en música Rolling Stone.

En su clásica actitud rebelde, la cantante posó para el lente de Brad Elterman aunque se fue justamente en contra de las reglas que le impusieron... o al menos eso fue lo que ella misma describió al compartir las imágenes de la sesión.

"Dijeron que tenía que taparme así que fui en la dirección opuesta", lanzó la artista al compartir una imagen en la que derechamente aparece en toples.

Así mismo acuñó otras frases como "la araña Itsy Bitsy fue y tejió una red de mentiras" y "el placer conduce al dolor. Son lo mismo para mí".

THE ITSY BITSY SPIDER WENT & SPUN A WEB OF LIES. ��☠️�� pic.twitter.com/a0SHJPobxA — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 4, 2020

THEY TOLD ME I SHOULD COVER IT SO I WENT THE OTHER WAY ☠️ pic.twitter.com/q3pXAm0Sbp — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 4, 2020

PLEASURE LEADS TO PAIN. TO ME THEY’RE BOTH THE SAME. ☠️ pic.twitter.com/8KS0JPe2TD — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 4, 2020

En la conversación con Rolling Stone, la cantante se refirio a distintos temas, entre ellos el hecho de colaborar con reconocidas figuras con larga trayectoria en el mundo de la música, su "salvaje nuevo sonido rock & roll", el estar sobria y la búsqueda por "el respeto que se merece".

"Plastic Hearts" es el séptimo álbum de estudio de Cyrus e incluye colaboraciones de artistas como Billy Idol, Joan Jett y Dua Lipa.

Previamente había lanzado dos adelantos titulados "Prisoner" junto a Dua Lipa, además del hit "Midnight Sky".