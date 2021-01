"Famoso e ingrato 'pago de Chile'": Mauricio Redolés acusa censura de parte de Radio Bío Bío

El músico chileno Mauricio Redolés acusó por medio de su Facebook una supuesta censura de parte del Radio Bío Bío, después de que uno de sus locutores aseguró de que se iba a encargar de que la canción "'¿Quién mató a Gaete?" no sonara nunca más, al menos, en su programa "El Trasnoche", justo después de que la emitieran.

Redolés puso en alerta a sus seguidores por este incidente por medio de una carta abierta dirigida al director de Radio Bío Bío, Tomás Mosciatti Olivieri, en la que parte indicando que "para sorpresa mía, me he enterado que un tema de mi autoría, la canción '¿Quién Mató a Gaete?' fue censurada por el periodista Esteban Barahona Tobar en el programa El Trasnoche del día 03 de enero 2021".

La misiva expone que "la madrugada del 03 de enero a las 02:57 el periodista Barahona dijo lo siguiente: 'A ver, respecto a la canción (“¿Quién Mató a Gaete?”), yo también la estaba escuchando. Nos vamos a encargar que esta canción no suene más en el programa, definitivamente'".

"'No es nada contra los artistas, creo que no va en la línea editorial del programa, no va en el espíritu del programa, menos para la gente que está escuchando, que es gente que independiente que tenga el criterio formado, es gente que merece el respeto del programa y vamos a hacer que este tipo de canciones no suenen más'", describe el texto.

Posteriormente, pasan a enunerar una serie de textos obras y expertos que han destacado tanto el valor de la canción como el del álbum que la contiene y que lleva el mismo nombre. Trabajos como "200 discos del rock chileno" y "Mauricio Redolés: marca registrada de irreverencia" resaltan el "éxito subterráneo" del tema, "que incluso llegó a inspirar una obra teatral homónima".

Ya hacia el final de la carta, Mauricio Redolés lamenta que "ser censurado en mi propio país, por el cual he luchado por hacer de él un país digno, es lo más próximo que conozco al famoso e ingrato 'pago de Chile', todo gracias a su radio, señor Mosciatti".

"En la actitud del Sr. Barahona, no veo más que una mezcla de demagogia y óptica neoliberal operando en el territorio cultural. Denuncio este tipo de práctica anti ética que agravia mi dignidad de poeta. Envidio a Rafaella Carrá y su 'Caliente caliente' difundido en el mismo programa. Seguramente eso está a la altura del respeto que merece su audiencia, tan celosamente guardado por el señor Barahona".

"¿Quién Mató a Gaete? es demasiado vulgar. Este verdadero himno contra la impunidad de la simbiosis entre la Dictadura Cívico-Militar y la 'Justicia-En-La-Medida-De-Lo-Posible' de la Concertación, indudablemente suena a pornografía a su distinguidos programadores", resaltó también el poeta.

Y, "finalmente habrá que decir:

¿Quién Mató a Gaete?

Lo mató Bío Bío, la Radio

por limpiarle a la Dina un agravio", cerró su mensaje.

Luego de la carta abierta, el periodista y conductor de "El Trasnoche" Esteban Barahona tuvo que verse en la obligación de pedir disculpas a Mauricio Redolés.

"He cometido un gravísimo y enorme error. Fruto solo de la ignorancia. Radio Bío-Bío no censura a nadie", publicó Barahona en Twitter el lunes, explicando que se había comunicado con el artista quien "en forma muy amable me atendió y escuchó mis disculpas sinceras".

He cometido un gravísimo y enorme error. Fruto solo de la ignorancia. Radio Bío-Bío no censura a nadie. He llamado a Mauricio Redolés (@redolesoficial), quien en forma muy amable me atendió y escuchó mis disculpas sinceras. Lo que lo enaltece. — Esteban Barahona Tobar (@barahonatobar) January 5, 2021

Ya en la jornada del martes, Radio Bío Bío emitió una declaración pública para enaltercer las disculpas a Mauricio Redolés, sosteniendo que "el incidente nos desconcertó, tanto como a nuestros auditores. No sólo porque Redolés es un artista permanente de nuestra programación musical, sino porque siempre, en todo momento, hemos sido contrarios a toda censura".

"Por eso, lo expresado por Esteban Barahona es contrario al espíritu y la práctica con que hemos actuado por más de 50 años", recalcaron en sus dichos.

Además, antes de cerrar, explicaron que "la dirección de La Radio dio las excusas a Mauricio Redolés, quien amablemente las aceptó y pidió que no se despidiera a Esteban Barahona. Esteban Barahona también se excusó con Mauricio Redolés".