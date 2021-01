Radio Bío Bío despide a periodista que detonó polémica con Mauricio Redolés

Fue justamente en los primeros días de enero en que se detonó la polémica, después de que el reconocido músico y poeta chileno Mauricio Redolés acusara censura de parte de la Radio Bío Bío, en medio de un desafortunado episodio que tuvo lugar durante la programación de trasnoche. Ahora, el periodista que protagonizó el incidente, Esteban Barahona, terminó desvinculado de la radioemisora.

Aproximadamente a las tres de la madrugada del 3 de enero, sonó al aire la canción "¿Quién Mató a Gaete?" del artista nacional. Antes de que terminara, Barahona la interrumpió la emisión debido a las quejas por el lenguaje que utilizan las líricas para expresarse.

Fue en ese momento en que el locutor indicó que "no es nada contra los artistas, creo que no va en la línea editorial del programa, no va en el espíritu del programa, menos para la gente que está escuchando, que es gente que independiente que tenga el criterio formado, es gente que merece el respeto del programa y vamos a hacer que este tipo de canciones no suenen más".

Entonces, Redolés dirigió una carta abierta a la radio ubicada en Antonio Bellet por medio de su cuenta en Facebook, donde lamentó que "es lo más próximo que conozco al famoso e ingrato 'pago de Chile', todo gracias a su radio, señor Mosciatti" y que "en la actitud del Sr. Barahona, no veo más que una mezcla de demagogia y óptica neoliberal operando en el territorio cultural".

Entonces, Barahona tuvo que salir a pedir disculpas y la radio también, momento en que el medio incluso recalcó haber extendido "las excusas a Mauricio Redolés, quien amablemente las aceptó y pidió que no se despidiera a Esteban Barahona", algo que ahora se sabe igualmente ocurrió.

Barahona no había hecho publicaciones en Twitter desde el 4 de enero, tras extender sus disculpas, y este miércoles reapareció en la plataforma para referirse "respecto a la situación que involucró a Mauricio Redolés, y mi salida de Radio Bío-Bío", adjuntando una declaración que se puede revisar a continuación:

Declaración del periodista Esteban Barahona, tras su despido de Radio Bío Bío por la polémica con Mauricio Redolés.(1)

Declaración del periodista Esteban Barahona, tras su despido de Radio Bío Bío por la polémica con Mauricio Redolés.(2)

Declaración del periodista Esteban Barahona, tras su despido de Radio Bío Bío por la polémica con Mauricio Redolés.(3)