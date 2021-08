Masterchef Celebrity | Tutú Vidaurre explica por qué nunca ha probado los porotos con riendas

Tutú Vidaurre fue la participante que captó más la atención durante el último episodio de Masterchef Celebrity, luego de que confesara que nunca había probado la clásica preparación chilena conocida como los porotos con riendas.

"Nunca los había probado, los estudié y mis compañeros me ayudaron mucho con la voz de la experiencia. Lo probé hartas veces para... infinitas", comentó en medio del capítulo emitido la noche del domingo, cuando tuvo que presentar la preparación.

La revelación hizo que el nombre de la actriz se convirtió en trending topic, por las burlas, memes y reacciones en torno a la situación. Pero ahora ella explicó la razón tras su desconocimiento del plato nacional.

En primer lugar, manifestó estar satisfecha con el capítulo y lamentó la partida del primer eliminado: "Ha sido una noche muy bonita, agradecida de seguir aquí, triste por que se fue una persona que es puro corazón @fredredondo".

Y luego, haciendo gala de su buen humor, Vidaurre manifestó que estaba con "mucha risa por los twitter que han subido ��".

Para luego advertir que "Siempre he comido porotos granados �� me funaron gratis ajjaja , con riendas no porque tiene gluten".

La publicación de Tutú Vidaurre por su confesión en Masterchef Celebrity sobre nunca haber probado los porotos con riendas.

Más tarde explicó que el consumo de gluten le provoca una evidente alergia, que se manifiesta en pequeños granos sobre su piel, algo que evidenció con una foto y un mensaje publicado a través de sus historias.

"El gluten me da alergia. Entonces, en mi casa se intenta no comer gluten. Amo los porotos , pero granados porque no traen tallarines (gluten)", postuló.