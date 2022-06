El último año ha sido de gran éxito para Marvel. El debut de series como Loki, WandaVision y Moon Knight, y el estreno de películas como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness han confirmado que Marvel está lejos de ir en picado luego de Avengers: Endgame, como muchos pronosticaban.

Pero sin duda el lanzamiento de tantas nuevas producciones y la introducción a nuevos superhéroes ha hecho que los fans se desorienten cuando se trata de la línea temporal, considerando que muchas de las series y películas no se estrenan en orden cronológico.

Que Sony tenga los derechos de las películas de Spider-Man ha complicado un poco la línea de tiempo y como estas películas no están en Disney+, los fanáticos de Marvel han tenido que adivinar en qué parte de la cronología se sitúa la historia del hombre araña.

Sin embargo, gracias a un nuevo acuerdo las películas de Spider-Mane llegarán al streaming, por lo que inevitablemente se generó una actualización de la línea de tiempo del UCM.



¿Cuál es la nueva línea temporal de las series y películas de Marvel?

Ahora que Spider-Man: Homecoming está disponible en Disney+ del Reino Unido, el UCM muestra a la primera película de Tom Holland como el hombre araña después de Black Panther (2018) y antes de Doctor Strange (2016). Por lo tanto, Homecoming sería el proyecto número 17 del UCM, cronológicamente hablando.

El orden de todas las series y películas según Disney+ es el siguiente:

Captain América: El Primer Vengador Capitana Marvel Iron Man Iron Man 2 Thor The Avengers Thor: Un Mundo Oscuro Iron Man 3 Captain América y el Soldado de Invierno Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Avengers: Era de Ultrón Ant-Man Captain América: Civil War Black Widow Black Panther Spider-Man: Homecoming Doctor Strange Thor: Ragnarok Ant-Man y la Avispa Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Loki What If...? WandaVision Falcon y el Soldado de Invierno Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos Eternals Hawkeye Moon Knight Ms. Marvel

Se excluye de esta lista El Increíble Hulk (protagonizada por Edward Norton), Spider-Man: Far From Home, Spider: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta última llega dentro de los próximos días a Disney+, lo que podía volver a cambiar la línea temporal del UCM.