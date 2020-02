"Me he casado con cada loca": Marcelo Ríos lanza polémicas declaraciones en "PH"

Si bien ya había terminado su ciclo al aire, Chilevisión se guardó un especial capítulo de "Podemos Hablar". Justamente en ese episodio, en el que se virtieron polémicas declaraciones, el protagonista absoluto será Marcelo "Chino" Ríos.

Esta semana salió al aire la promo del episodio que aún no tiene fecha de estreno, en el que el ex tenista vierte declaraciones como "si me pongo a pensar, me he casado con cada loca".

Algo que evidentemente hace referencia a sus matrimonios previos con María Eugenia "Kenita" Larraín y Giuliana Sotela.

El adelanto de "PH" también proyecta que Ríos también hablará de otras temáticas como que no fue feliz jugando tenis y de sus infidelidades.

Aunque, sin duda, lo que más llamó la atención es que en la dinámica del "punto de encuentro", cuando Julián Elfenbein llama a quienes "hayan besado a alguien del mismo sexo", el "Chino" se levanta campante, para confesar que tuvo un acercamiento con un hombre y que además el sujeto "sabía dar besos".

Marcelo Ríos como nunca antes lo viste ���� Sin filtro ni censuras en el capítulo que promete ser el más comentado del año en #PodemosHablarCHV �� ¡Muy pronto! pic.twitter.com/2XqiA6lmiC — Chilevision (@chilevision) February 6, 2020