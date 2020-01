"Si esto no es facismo no sé qué es": Marcela Vacarezza se lanza contra la ACES y cosecha críticas

Marcela Vacarezza continúa con su participación como panelista en el programa "Llegó tu hora", pero en sus cuentas de redes sociales, sobre todo en Twitter, es donde deja salir todas sus opiniones.

Por lo mismo, ahora se vio envuelta en un nuevo debate tras cuestionar el llamado a movilizaciones de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) para la nueva fecha de rendición de la PSU los días 27 y 28 de enero.

"Si esto no es facismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es", dijo la esposa de Rafael Araneda en uno de sus más recientes y polémicos tuits.

El mensaje no le cayó bien a sus seguidores, por lo que inmediatamente le llovieron las críticas, sobre todo por hablar desde una posición de privilegio.

Y ustedes no son fascistas? Qué patudos, hablando desde la vereda del bolsillo lleno y la moral a conveniencia: pic.twitter.com/Nu57wSggHB — Gatólica��Dama de Ren (nueva constitución ahora!) (@urtubiacst) January 21, 2020

Al parecer.....la que no entiende nada es usted sra. Marcela......Me imagino que tampoco quiere educación gratuita y de calidad porque usted puede pagarla. — Leopoldo E. Diaz Burotto (@Leopoldodiazb) January 21, 2020

Creo que tú estás en otra época,tiempo.

Muchos están con ellos ,además esto de la PSU ya está obsoleto debieran sacar esto de dar pruebas que no son necesarias.

Todos tienen derecho a estudios superiores.TODOS — vyky (@Vyky65982964) January 21, 2020

Marcela. Cumpla su rol. Informe a la ciudadanía la verdad. La psu es el primer medio de segregación de los adolescentes. Lamentablemente ud. No entiende eso porque ha tenido una vida de privilegios. Sea responsable y cumpla su rol de decir la verdad. No sea irrespetuosa — Canal3lavictoria (@tv_piola) January 22, 2020

El tema no pasa por una prueba, pasa porque la competencia es desleal, lamentablemente la educación pública es mala, en cambio la privada es d excelencia, por ende a quienes les va mejor es algo obvio, q decir de ir a un preu q algunos no les alcanza, esto les cuesta entender? — Nio Ruiz✌️ (@Nio_Ruiz_C) January 21, 2020

Marcelita se ve hasta simpática calladita...cuando lo tienes todo sin hacer mucho y desprecias la lucha de tu vecino q haciendolo todo no tiene nada... bien egoísta tu pensamiento! — Marijen (@Peponosa) January 21, 2020

Te has preguntado cuantos han perdido sus casas por q no han podido cancelar?? Ponte en los zapatos de esos padres y madres — Carolina Mellado �� (@kakitomellad2) January 21, 2020