La modelo fitness Nicole Luli Moreno estuvo presente la noche de este sábado en el nuevo capítulo de Pecados Digitales en donde entregó su postura frente al aborto.

En el espacio también estuvieron presentes el "Sensual Spiderman" y la abogada Macarena Venegas. En una de las secciones del espacio, los invitados fueron consultados por su posición respecto al aborto y para ello estuvo presente la ex candidata constituyente Eleonora Espinoza, quien está en contra.

"Creo que ninguna mujer tiene derecho sobre la vida de otro cuerpo", expresó. Mientras se realizaba el debate, la participante de El Discípulo del chef comentó que esta de acuerdo con los dichos de Espinoza.

"La verdad es que yo pienso muy parecido a ella (Espinoza), sorry pero voy a hablar en lo personal, yo adoro a los niños y en lo personal, valga la redundancia, yo estoy en contra del aborto", expresó.

"Yo no me haría un aborto, siento que es un fetito, o sea, es un ser vivo que yo lo voy a llevar adentro", luego agregó.

Tras recibir críticas de los "celuvidentes" que interactúan con el espacio, Luli señaló que es una opinión personal, que ella nos e lo haría porque ama a los chicos, pero que no juzga a quienes si se realizan un aborto. "La opinión que yo di es personal. Yo no me lo haría, porque yo amo a los niños, yo los respeto. Yo no estoy escribiendo detrás de un celular, yo actúo, yo voy y cuido a un niño. Yo adoro a los niños, por eso yo en lo personal no me haría un aborto, eso no implica que esté en desacuerdo con lo que estamos discutiendo en este momento".

