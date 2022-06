El estreno de Lightyear, la nueva película de Pixar sobre el famoso personaje que se conoció en Toy Story, está cada vez más cerca, sin embargo, algunos países ya anunciaron que no se proyectará en sus cines.

La producción seguirá al astronauta luego de quedar abandonado en un planeta hostil a 4,2 millones de años luz de la Tierra. Mientras intenta encontrar un camino de regreso a través del espacio y el tiempo, se une a él un grupo de reclutas ambiciosos y su encantador gato robot llamado Sox.

La misión presentará algunas complicaciones cuándo llegue el malvado Emperador Zurg, una presencia imponente con un ejército de despiadados robots.

"Una aventura de acción y ciencia ficción y la historia definitiva del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete. Lightyear sigue al legendario Space Ranger en una aventura intergaláctica junto a un grupo de reclutas ambiciosos y su compañero robot Sox", dice la sinopsis oficial de la película.

¿En qué países no se estrenará Lightyear y por qué?

Lightyear no se estrenará en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia e Indonesia debido a una breve escena donde se muestra un beso entre personas del mismo sexo.

De acuerdo a Deadline, la escena aparentemente tiene lugar entre Alisha, el personaje con la voz de Uzo Aduba, y otra mujer.

Si bien, ninguno de los países mencionados son grandes mercados, es probable que también se prohíba en los cines chinos si la escena no es eliminada o editada, tal como ha pasado con Animales Fantásticos 3, Eternals y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.