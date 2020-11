Larry Moe compara a Fran García-Huidobro con Lionel Messi para lanzar crítica a Canal 13

El crítico de televisión de LUN, Larry Moe, sacó toda su artillería para arremeter en un ataque sin cuartel contra Canal 13, después de que se reveló que la estación de Luksic no renovará el contrato de Francisca García-Huidobro.

En una columna publicada este martes en el periódico y titulada "La gran farra del 13", Roberto Rivadeneira, verdadero nombre del periodista, aseguró que la animadora "lleva en su ADN no solo el cumplir con las expectativas laborales, sino que, invariablemente, superarlas".

"Por eso no me cierra que Canal 13 decida prescindir de sus servicios. No estamos hablando de sacar del line up de un Festival a una entusiasta banda emergente, sino a Eminem", destacó en una analogía musical.

Francisca García-Huidobro concluirá sus servicios en Canal 13 a fin de año.

En la misma línea de los paralelos con otros rubros, luego insiste: "equivale a que un equipo de fútbol contrate a Lionel Messi y lo mande a marcar al puntero izquierdo del rival".

"Porque tampoco digamos que 'Sigamos de Largo' es un programa que fue hecho a la medida de la gran adquisición de la estación de Luksic", lamentó también en el escrito.

El remate viene al indicar: "que no se diga, entonces, que no ha debido luchar contra los prejuicios, tampoco que no los ha aniquilado y menos que lo seguirá haciendo".