¿Por qué Twitter tiene en la mira al comentarista de TV Larry Moe?

Larry Moe se volvió el centro de la atención en Twitter la tarde de este miércoles, después de que una usuaria apuntara sus dardos en contra del crítico de televisión de LUN, a propósito de una seguidilla de mensajes privados que recibió de su parte.

Fue la tuitera @aleosorivera, quien hizo una serie de acusaciones en contra de la figura periodística, defendiendo que "si me lo hizo a mí y a otra mujer, lo más probable es que hayan más involucradas".

Por medio de un extenso hilo en el que incluso muestra pantallazos de los acosos dirigidos a su persona de parte de la cuenta @TheRealLarryMoe, Alexandra explicó que comenzó a hablar con el crítico en febrero pasado.

"Me costaba creer que el hombre tras la columna de @lun y comentarista de TV me hablara a mí, una mujer totalmente fuera de ese ámbito", subrayó.

La tuitera describe que el trato que tuvo con ella "siempre muy amable, considerando que en ese entonces a mi mamá ya le habían diagnosticado cáncer".

Entonces, le llegaron textos privados de la cuenta @TheRealLarryMoe "excusándose de que NO me estaba joteando, cuando era obvio que sí".

Alexandra al mismo tiempo reconoce que "debo reconocer que sí, fui a almorzar con él... Algo raro fue, él hablaba mucho de él y no pasó nada más pues yo debía volver al trabajo. Después de un tiempo, volvimos a hablar en marzo y así seguimos hasta que en abril, creo, no recuerdo, me dice: 'te bloqueé por seguridad'".

Un pantallazo del mensaje privado que @TheRealLarryMoe envió a @aleosorivera.

En abril, la conversación cambia de plataforma y el sujeto, ahora individualizado como "Nibaldo Noriega", la contacta vía correo electrónico después de bloquearla en la red social."Según él le habían intentado hackear la cuenta y me empieza a escribir desde otro correo también", indica Alexandra.

Al mismo tiempo resalta: "El caballero tiene el don de la palabra", haciendo referencia a que los correos que comenzaron a llegarle contenían una serie de poemas. "Cuando estuve en la residencia sanitaria, con Covid, cuando estuve más vulnerable, confieso que caí. Volviendo al mundo real, se me pasó de a poco".

Un pantallazo de uno de los poemas que @TheRealLarryMoe envió a @aleosorivera.

Entonces, el relato se complica: "Cuando estuve en la residencia sanitaria, con Covid, cuando estuve más vulnerable, confieso que caí. Volviendo al mundo real, se me pasó de a poco".

Fue así que la relación se comenzó a dilatar y vino un quiebre, cuando @aleosorivera se dio cuenta de que @TheLarryMoe le estaba haciendo la misma jugada a otra mujer en Twitter. Por esta razón le envió un correo evidenciando la situación: "tú elige la que más te gusta", le escribió ella.

A lo que añadió: "pero los juegos son divertidos cuando los dos saben que están jugando po. Yo no estaba haciéndolo en todo caso".

"Yo tampoco estaba jugando. Adiós, celópata mía", le respondió el supuesto Larry Moe de los correos.

El intercambio de correos con que se selló la relación de @TheRealLarryMoe envió a @aleosorivera.

Alexandra finalmente contó las razones para lanzar sus dardos en contra de Larry Moe: "le hablé a ésta mujer que me prendió alarmas y resulta que él a ella le había hecho exactamente lo mismo. Es decir, le escribía, le enviaba los mails, la bloqueó, todo igual".

"Así que ambas creemos que hay más por ahí, cuídense de él, es un mentiroso patológico", sentenció.

@TheRealLarryMoe hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos dichos, mientras su pseudónico sigue entre los temas más comentados de la jornada, sobre todo por los esfuerzos poéticos que mandó a Alexandra.

En tanto, @aleosorivera tuvo que silenciar las notificaciones del hilo que compartió, ya que recibió una ola de críticas en su contra.