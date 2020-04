"¿Al fin nos pusimos de acuerdo?": Netflix reconoce que en "La Casa de Papel" finalmente "Todo es culpa de Tokio"

"La Casa de Papel" está a punto de contar una semana desde su estreno, con un éxito indiscutible y un debate en redes sociales que se ha viralizado en distintas plataformas. Pero una de esas disputas ahora fue zanjada por Netflix y es que "Todo es culpa de Tokio".

Y, claro, sin la inquietud del personaje de Úrsula Corberó no se habrían detonado los hechos que desencadenaron la tercera y la cuarta temporada.

De hecho, Netflix señala al compartir el video en el que le echa la culpa: "Tokio se ha equivocado y ha actuado impulsivamente muchas veces, pero gracias a ella la banda está de vuelta, aquí están sus mejores momentos".

Por lo mismo, vale la pena repasar el printuario de la ahora icónica protagonista de la serie creada por Álex Pina y que ahora se encuentra a la espera de la confirmación de una nueva temporada:

Curiosamente, los fanáticos estuvieron de parte de Netflix en esta pasada y se plegaron con la afirmación que promociona el video.

El clip ha cosechado en Youtube comentarios como "Y que esperabas si es un Maserati", "Alfin nos pusimos de acuerdo netflix", "No puedo argumentar nada ante esa lógica", "100% . Si ella no hubiera hecho todo lo que hizo muchos no hubieron muerto ��", "Por fin estamos de acuerdo tío Netflix" y "Volvió a juntar la banda para terminar de joderla más".