¿Por qué Tokio es la narradora en off de la popular serie "La Casa de Papel"?

"La Casa de Papel" cuenta con la narración de Tokio, el personaje interpretado por Úrsula Corberó, algo que ha generado más de un debate entre los fanáticos, que han discutido tanto las razones por las que ella es la voz en off como el significado que esto tiene para la historia.

La interrogante ahora fue resuelta nada más ni nada menos que por el creador de la popular serie: Alex Pina, quien entregó detalles sobre esta decisión en la historia y además reveló que Tokio no siempre fue la que tuvo este rol.

"Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es Tokio, no siempre fue así", alerta Pina en un video publicado en el Instagram de Vancourver Media, una de las productoras a cargo de crear la serie.

Tokio aparte de se la voz en off también es la causante de los principales problemas en la historia.

"El narrador era el Profesor, pero resultaba un tanto egocéntrico hablar de su plan maravilloso cuando era él mismo quien hablaba. Así que realmente nos parecía que perdía parte de la mítica del Profesor", continúa Pina.

Lo que "queríamos que fuera un poco perdedor, nerd, sociópata. El hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad".

Eso sí, no pasaron directo al personaje de Úrsula Corberó, apostaron por alguien más antes de la decisión final.

Pina cuenta que "después hicimos un pequeño intento con Moscú, porque pensábamos que eso lo podía hacer un personaje más campechano, más sencillo, con una visión más básica de la vida y el atraco normal. Pero tampoco nos funcionó".

"Finalmente, escogimos a Tokio por muchas razones. Una de ellas era la mirada femenina, y sentimos que la serie tenía que estar contrapesada en términos femeninos. (…) Queríamos que el atraco fuese muy emocional, en términos sentimentales. Y el atraco es siempre algo muy frío y masculino", zanjó.

Y añadió que "dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería esa narradora, que al final fue omnisciente. Es decir, sabía todo de todos los personajes. Y lo hacía desde un lugar muy lejanos, que ya verán cuál es".