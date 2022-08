Kevin Can F*** Himself | ¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La comedia oscura de AMC Kevin Can F*** Himself está muy cerca de llegar con su segunda y última temporada a la pantalla la cual concluirá la complicada historia de una mujer que no encuentra salida a la agotadora vida que lleva.

La producción sorprendió a los televidentes por la manera diferente que retrata la historia, ya que muestra como se sienten las esposas en las sitcoms liderada por hombres, en donde el marido siempre se involucra en situaciones sin sentido que ponen en riesgo la estabilidad del hogar, sin tomar en consideración nada más que sus propios impulsos, mientras la mujer solamente acepta lo que ocurre.

Kevin Can F*** Himself muestra la historia desde los dos puntos de vista, desde la sitcom, con alta iluminación y risas de fondo, mientras que la otra parte es oscura y muestra la realidad de la vida del hogar.

En la serie, Annie Murphy interpreta a Allison Devine-McRoberts, una mujer cansada de su vida y su matrimonio que desea recuperar las riendas de su vida y para ello crea un plan para ponerle fin a todos sus problemas: Asesinar a su marido Kevin.

Kevin por otro lado, es un hombre feliz llevado de sus ideas, que producto de sus actos ha destruido la vida de su pareja condenándola a vivir constantemente a su sombra y quitándole sin saber todo lo que le pertenece.

Luego que se descubre el plan de Allison y Patty para matar a Kevin, ambas deben huir y deben enfrentar las consecuencias de lo que ocurrirá.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Kevin Can F*** Himself?

La serie llegará a la pantalla de AMC el próximo 22 de agosto, mientras que en Latinoamérica la temporada aún no tiene fecha de estreno. La primera entrega está disponible en Prime Video. Revisa el tráiler a continuación.