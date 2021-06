"No se crean todas las tonteras": Kel Calderón sale a desmentir supuesto embarazo

Kel Calderón salió a desmentir tajantemente los rumores de embarazo que han circulado últimamente en la prensa, fustigó a los periodistas que inventan cosas sobre ella e hizo un fuerte llamado a sus seguidores en Instagram.

En la dinámica de abrir la caja de preguntas en sus historias -porque no sólo Cecilia Gutiérrez lo hace-, múltiples usuarios le hicieron llegar a la influencer la duda sobre si estaba esperando a su primer hijo.

Kel agrupó varias de las interrogantes similares y se lanzó a responder: "No crean todas las tonteras que leen online. Sobre todo porque hoy están de moda muchos periodistas que están dispuestos a inventar cualquier cagüin con tal de ganar algunos followers o likes o views en sus sitios web o que se dedican a replicar notas".

La hija de Raquel Argandoña continuó advirtiendo que "no son todos (tengo grandes amigos periodistas a los que de corazón respeto mucho y que son grandes profesionales), pero cada vez existe menos ética y rigor periodístico".

"Hoy cualquiera publica cualquier tontera sin tener idea de lo que están hablando. También por ahí hay gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede. Por eso, si quieren lean por morbo o aburrimiento, pero no se crean todas las tonteras que leen por ahí. No son reales", puntualizó.

Mientras que respondiendo a otra pregunta que buscaba indagar en el mismo tema, ya con risas, Kel respondió: "Ah y no! Jaja no estoy embarazada (Me fake embarazan de vez en cuando si, en algunas notas, pero hace tiempo que no me pasaba)".

Las historias con que Kel Calderón aplacó las dudas sobre su embarazo.(1)