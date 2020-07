Kaiser renuncia a su cupo para Red Bull Batalla de los Gallos y pide a Stigma en su lugar

Kaiser fue seleccionado para competir en la Zona Centro de la primera fase de Red Bull Batalla de los Gallos, pero el campeón nacional del 2014 dio un paso al costado y le cedió su cupo a Stigma. Todo lo anunció por sus redes sociales.

"Esto lo diré una vez y ya es oficial. Yo decidí no ir a la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 y quiero que la organización deje adentro a mi gran hermano Stigma, me parece una falta de respeto dejarlo fuera de la competencia, porque su video estaba incluso mejor grabado que el mío", manifestó.

Y agregó que "ya no me interesa la competencia por la toxicidad que se formó, así que le mando un abrazo a todos los que me apoyan, sé que ustedes comprenden todo lo que me esfuerzo por hacer crecer el freestyle. Así que necesito que Stigma pueda ingresar, porque sinceramente para mí es el mejor freestyler de Chile.