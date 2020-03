Justin Bieber vuelve a elogiar coreógrafos con dos nuevos videos

Justin Bieber continúa adelante con su proyecto "Changes: The Movement", iniciativa que busca destacar todas las semanas a través de dos videos a los bailarines y coreógrafos favoritos del cantante.

Ahora ya se conoce el par de producciones lanzadas por el intérprete. En esta ocasión se trata de "Take it Out of Me", cuya coreografía fue preparada por el colectivo The Kinjaz, y "Forever", donde la danza fue creada por Tucker Barkley.