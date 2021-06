Journey presenta su primera canción en una década y anuncia nuevo disco

Los buenos músicos siempre se echan de menos y en el caso de Journey más aún. Pero la banda ahora acabó con la agonía de los fanáticos por su silencio estrenando una canción tras casi una década y de pasada anunció un nuevo disco, el primero con música original desde 2011.

El tema inédito se llama The Way We Used To Be y recurre a las recordadas vibras melódicas con que la banda se caracterizó y se hizo clásica en los ochentas, ahora de la mano del cantante filipino Arnel Pineda, quien se prepara para concebir el que será su tercer trabajo con Journey.

"Ahora tenemos poco más de 26 canciones escritas y esperamos reducir esa lista a 10 o 12. Estamos muy emocionado por todo este esfuerzo musical que hemos creado juntos y esperamos poder reencontrarnos pronto con ustedes", contó el guitarrista Neal Schon.

Si bien por el momento se desconocen más detalles del nuevo álbum de Journey, a continuación puedes revisar el video oficial de The Way We Used To Be, de Journey: