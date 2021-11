"Se rompió y me fui de hocico": Ex panelista de Maldita Moda sufre accidente en bicicleta y queda con graves lesiones

El estilista y ex panelista del programa Maldita Moda, Javier Fernández, sufrió un repentino accidente la semana pasada cuando transitaba por las ciclovías en la intersección de Presidente Riesco con Yungay: su bicicleta se partió en dos.

El suceso ocurrió en el trayecto entre su domicilio y su lugar de trabajo, cuando tuvo una abrupta caída.

Según especificó Fernández a Contigo en Directo, "se rompieron las suspensiones, donde va la suspensión con el fierro de la bicicleta, la parte de acá (superior) se rompió y me fui de hocico".

Esto fue "justo al frente de la villa militar, en la calle Yungay con Presidente Riesco, pierdo conocimiento total. No tengo consciencia de nada, hasta que me despierta un caballero que era un médico. Estuve 15 minutos sin conocimiento de nada y ahí me doy cuenta peque la bicicleta se había partido en dos", puntualizó.

La caída dejó a Javier con severas lesiones en la zona derecha de su cara, las que tuvo que tratar en un recinto asistencial ya que no era suficiente un cuidado doméstico.

Javier Fernández: ¿Qué le respondieron de la marca al ex panelista de Maldita Moda?

Javier Fernández se ha encargado de denunciar una y otra vez a la marca Lahsen por el incidente, a través de videos y publicaciones compartidos en redes sociales.

Allí explica que la bicicleta la compró hace cuatro meses y le costó $400.000, tras cotizar otras que no le agradaron tanto como la que finalmente se llevó y que lo condujo a protagonizar este reciente accidente.

Ahora, reveló que se contactó con la marca y que intentaron hacerse cargo de lo que había ocurrido, pero aún no llegan a un acuerdo satisfactorio.

"Yo les planteé que lo que quería era que me pagaran todos mis gastos médicos, ni siquiera lo psicológico. Le pedí una cierta cantidad de plata, y que si no iba a haber una demanda. Que se ahorraran la demanda, me pagaran mis temas médicos", explicó Fernández.

Desde la marca emitieron un comunicado expuesto por Chilevisión, en el que indicaron que "nuestro subgerente comercial se reunió personalmente con él para ponernos a su disposición y asumir el compromiso de, en caso de ser procedente, solventar los gastos que este incidente le hubiese ocasionado".

Javier Fernández se reunió con una persona representante de la marca, que identifica como "Raúl", quien le pidió una reunión en un lugar neutral para examinar el caso.

Si bien en primera instancia se mostraron colaborativos, posteriormente el asunto se complicó, ya que desde la firma le solicitaron dejar la bicicleta en su poder, pero Fernández no la quiso entregar porque es la única prueba que tiene a su favor. Hasta ahora el asunto permanece sin solución.