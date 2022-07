Hollywood vuelve a estar de luto, después de que este jueves se reveló el fallecimiento del reconocido actor James Caan, ícono de Hollywood que apareció en películas como El Padrino y Misery, además de series de televisión como Las Vegas.

Fue a través de la cuenta oficial del actor en redes sociales que se dio a conocer que James Edmund Caan dejó de existir a los 82 años.

"Con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio", se puede leer en el tuit que reveló la noticia.

La misma publicación indica que "la familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y le pide que continúe respetando su privacidad durante este momento difícil".

¿Quién es James Caan?

Nacido en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el 26 de marzo de 1940, Jimmy tuvo una prolífica carrera en el cine y la televisión, que partió con una participación que ni siquiera fue acreditada en la película Irma la Douce (1963), aunque ya venía de figurar en la serie Route 66 (1961).

Pero sin duda uno de sus papeles más icónicos es el de Santino "Sonny" Corleone en The Godfather (1972), la que replicó con un cameo en The Godfather Part II (1974). Ambas dirigidas por quien fuese su compañero en la Hofstra University, Francis Ford Coppola.

Así mismo tiene otros hitos como Brian's Song (1971), Cinderella Liberty (1973), The Gambler (1974), Rollerball (1975), A Bridge Too Far (1977) y Comes a Horseman (1978).

Además de éxitos más contemporáneos como Thief (1981), Gardens of Stone (1987), Dick Tracy (1990), Bottle Rocket (1996), The Yards (2000), Dogville (2003) y Elf (2003).

Misery (1990) es un tema aparte. La adaptación de la historia de Stephen King en que Caan compartió roles con Kathy Bates y Lauren Bacall, e interpretó a un escritor secuestrado y torturado por quien se hace llamar su "fan número 1", cosechó amplias alabanzas. De hecho, la película le valió un Oscar a Bates.