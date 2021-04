"La culpable...": Ingrid Cruz revela el trastorno que sufre y que la hace alejarse de redes sociales

La actriz Ingrid Cruz estuvo alejada por unos días de las redes sociales, especialmente de su Instagram, donde sus seguidores ya comenzaban a preguntarse el por qué de la desaparición de la protagonista de Demente. Bueno, ahora la misma intérprete decidió contarle al público el trastorno que padece y que la hace huir de las plataformas digitales.

Con una foto en la que se le ve radiante al sol, Ingrid compartió las palabras que llevaron a sus fanáticos a entender su comportamiento y ciertamente a entregarle su apoyo tras la revelación.

"Anduve un poco desaparecida pero ya volví ...����❤️ La culpable ...mis migrañas...que cada cierto tiempo les da por volver !!!��", contó la actriz.

Eso sí, advirtió que "ya van desapareciendo !!! Son bien desgraciadas por que cada vez que me dan, me angustio muchooooo, entonces no es solo que me duele la mitad de la cabeza si no además mi corazoncito apretado !!! Pero ya fue!!!!".

"Aquí estoy tomando un rayito de sol...leyendo sus saludos y cariños ... Gracias por tanta buena onda Gracias por el cariño que me mandan por este nuevo personaje Que tengan un lindo jueves Los leo!!!!����❤️", remató finalmente Cruz.