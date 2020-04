"Hubo días que no me acordaba de ni una línea de texto": Jorge Zabaleta anuncia su retiro de la TV por algunos años

Entre los galanes de televisión, hay un nombre que siempre ha resaltado: Jorge Zabaleta. El actor se transformó en uno de los más queridos de nuestro país, lo que lo llevó a ser parte de una serie de campañas y hasta programas radiales.

Todo ese trabajo terminó pasándole la cuenta y en conversación con "Al Otro Lado", programa de Nataly Chilet en Instagram, anunció su retiro momentáneo de la pantalla chica. "La tele para mí todavía no, ya tomé la decisión de salirme y, bueno, este año ya prácticamente no se va a hacer nada. Pero necesito tomarme por lo menos un par de años fuera".

"Terminé muy cansado el año pasado. Ya venía con un cansancio acumulado fuerte, porque hice muchas cosas al mismo tiempo. Entre que hice radio, construía el hotel (se refiere al hotel en San Pedro de Atacama que abrió a fines de 2018), hacía teleseries. O sea, fue demasiado fuerte y me pasó la cuenta", agregó.

Fue ahí que contó el episodio que lo llevó a tomar la decisión. "Más o menos en la mitad de Juegos de Poder hubo días que no me acordaba de ni una línea de texto que tenía que decir. Porque no me entraba la letra, tenía mucho texto y era imposible decirlo".

Luego de contar la ayuda que recibió de parte del área dramática de Mega, Zabaleta recalcó que “pasé dos o tres años que no tuve ni un solo día libre y me pasó la cuenta nomás. Entonces, cuando ya el cuerpo te empieza a pedir que pares y uno no le hace caso, ya te empieza a dar señales más fuertes, ‘para, para, para’. Y empiezas con ahogos, con los ataques de pánico, en fin".

"Pensé que era superhéroe y no lo era. Y ya. Paré. Tomé la decisión, costó muchísimo. Es muy fuerte soltar. Uno está como más acostumbrado a acaparar que a soltar, entonces soltar las cosas es muy difícil", reflexionó.

Jorge Zabaleta mostró lo cansado que estaba en TV

Finalmente, Zabaleta insistió en que no se arrepiente de su decisión. “No importa las consecuencias que eso pueda traer. Lo más importante es que uno tiene que estar bien para poder enfrentar la vida más adelante con ánimo, alegría y con todos los sentidos. No voy a estar haciendo cosas a medias”.