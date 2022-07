¡House of the Dragon estrena trailer completo! Adelanto promete que "la guerra está por comenzar"

HBO Max dijo basta de imágenes desperdigadas en redes sociales, teasers o clips tras de cámaras, y se dispuso a lanzar el primer trailer completo de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon (La Casa del Dragón, para Latinoamérica) en toda su gloria y majestad.

La historia emana del libro de George R.R. Martin Fuego y Sangre, con una ambientación 200 años antes de los eventos de la saga original.

Así, se relatará la guerra civil que se desata entre los parientes de la familia Targaryen en medio de los Siete Reinos, aproximadamente 80 años después de la llegada de Aegon El Conquistador a Poniente.

La serie recién partirá con el enfrentamiento entre Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y el Prince Daemon Targaryen (Matt Smith).

En el elenco también cuenta a Steve Toussaint interpretando a Corlys Velaryon, más conocido como The Sea Snake; Olivia Cooke en el rol de Alicent Hightower; Rhys Ifans encarnando a Otto Hightower; Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon, hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la marina de Velaryon. Mientras que los hijos de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen serán interpretados por John Macmillan (Ser Laenor Velaryon); Savannah Steyn (Lady Laena Velayron) y Theo Nate (Ser Laenor Velaryon).

Ya está fijado que House of the Dragon se estrenará en HBO Max el próximo 21 de agosto.