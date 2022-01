Conoce la lista de los lanzamientos que tendrá el servicio de streaming durante este mes donde destacan Euphoria, Peacemaker y The Matrix Resurrections.

Comenzó un nuevo año y como es la costumbre para dar la bienvenida al 2022, los diferentes servicios de streaming han comenzado a sumar nuevas películas y series a sus extensos catálogos.

Una de las plataformas que ya anunció la llegada de varios estrenos para este mes es HBO Max, que tiene una gran cantidad de contenido exclusivo para todos los gustos y edades.

Entre lo más destacado se encuentra la segunda temporada de Euphoria, el estreno de la serie Peacemaker y la película The Matrix Resurrections, la última película del destacado actor Keanu Reeves.

Para conocer cuáles son los contenidos que llegan a la plataforma, sigue leyendo a continuación.

¿Cuáles son los estrenos de HBO Max para enero?

Películas

The Matrix Resurrectios

Sexo, pudor y lágrimas

El club de la pelea

Freddy vs Jason

Alvin y las ardillas

Fantastic Mr. Fox

Lágrimas del sol

Tropa de héroes

El exorcista

Usted no sabe quien soy yo

Good Bye Lenin!

Before We Go

Cobra

Gangster Squad

Mortal Kombat: La aniquilación

Poltergeist

Jupiter

Series

Euphoria

Peacemaker

Naomi

No Activity

Venga Juan

The Heirs

The Search Party

Ray Donovan

Los Lobos

Somebody Somewhere

Superman & Lois (temporada 2)

Gomorra (temporada 5)

CSI (temporada 1 y 2)

The Righteous Gemstones (temporada 2)

Otros estrenos