For All Mankind 3 | ¿Por qué Shantel VanSanten deja la serie en la tercera temporada?

For All Mankind, la serie de Apple TV+, emitió recientemente el final de su tercera temporada la cual terminó con la inesperada y trágica muerte de Karen Baldwin, personaje de Shantel VanSanten, quien deja la serie tras ser parte de la producción desde la primera temporada.

El capítulo final del tercer ciclo mostró la muerte de Karen, quien falleció luego de un ataque terrorista diseñado por los aliados de Jimmy. Pero eso no es todo, ya que la explosión de una bomba en el Centro Espacial Johnson cobró la vida de Molly Cobb, interpretada por Sonya Walger, personaje que estuvo ausente gran parte del tercer ciclo, luego de que fuera despedida de la NASA.

Los co-showrunners Matt Wolpert y Ben Nedivi, conversaron con TVLine sobre la decisión de matar a Karen y lo que significa la impactante muerte de uno de los personajes más queridos para el futuro de la serie,

"El arco de Karen Baldwin, realmente más que cualquier otro personaje en el programa, es un arco tan épico, desde la esposa de un astronauta hasta una pequeña mujer de negocios y una especie de titán de la industria espacial", señala Wolpert.

“Pero en términos de [su muerte], realmente queríamos que ese bombardeo tuviera un componente dramático y emocional. Y la muerte de Karen se sintió como la mejor manera de lograr eso... Que su vida fuera interrumpida sin contemplaciones aumenta la tragedia".

¿Por qué Shantel VanSanten dejó The All Mankind ?

La actriz deja la serie debido a una decisión creativa, en conversación con TVLine reveló que se enteró de la muerte de su personaje a pocos capítulos de que se grabara la escena.

"Envié un correo electrónico a Matt y Ben sobre el episodio 7 u 8 y dije: "Deberíamos hablar". Y Ben me respondió al día siguiente y me dijo: "Instintivamente lo sabías, ¿no?" Y yo estaba como, "Me estoy muriendo, ¿verdad?" Y él dijo: "Sí". Y dijo que literalmente tomaron la decisión cuando envié el correo electrónico".

Sobre su salida agregó: "Es muy agridulce. Siempre supimos que al participar en el programa, con saltos en el tiempo, se pasaría el testigo y nuevos personajes entrarían y tomarían el control. Es esta hermosa evolución de la vida... El año pasado hubo mucho abandono para mí".