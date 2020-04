"Fetch the bolt cutters": Fiona Apple estrena su primer disco tras ocho años de silencio

Después de ocho años de silencio, Fiona Apple por fin regaló a sus fanáticos un nuevo disco. Se trata de "Fetch the bolt cutters", la quinta placa de estudio de la estadounidense y que cuenta con varias particularidades en su realización.

Grabado en su propia casa en Venice Beach, la compositora se luce con los ritmos de su ya clásico piano, pero al que le agrega sonidos obtenidos en su hogar. ¿Como cuáles? Desde el golpe a las paredes, ecos, susurros y hasta el ladrido de perros.

Según comentó hace un mes a la revista New Yorker, su último trabajo tiene un aspecto más crudo que los anteriores. Además señaló que tiene una colaboración con la modelo y actriz Cara Delevigne, quien acompaña con los coros en la canción homónima del disco.

"Fetch the bolt cutters" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se espera que para las próximas semanas se pueda adquirir su versión física, dependiendo del avance y lo que permita hacer el coronavirus en el mundo entero.

Cabe recordar que el último trabajo de Fiona Apple era "The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do", el cual fue lanzado en 2012 y recibió buenas impresiones por parte de la crítica.