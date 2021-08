El periodista Fernandado Solabarrieta se contactó con el espacio “La Redgoleta”, programa de entrevistas que transmite Redgol, en donde habló sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal, revelando que tiene pensado grandes cambios para su futuro próximo.

Mientras hablaba sobre su estado de salud, el comunicador magallánico habló sobre cómo el contagio de coronavirus afectó a su padre.”Tuvo un covid gravísimo, yo me vine hace varios meses a asistirlo. Mi viejo ni siquiera se enteró que viajó, venían entubado”.

“Ha sido una experiencia increíble, muy agobiante, muy abrumadora, muy difícil,muy dura, pero super gratificante. Es como devolverle la mano a tus viejos”.

Acerca de cómo la pandemia lo ha hecho replantearse algunos aspectos de su vida, el periodista deportivo señaló:“Hemos pasado otra vez a no distinguir lo urgente de lo verdaderamente importante, y eso es algo que ha sido fundamental en todo”.

Asimismo, agregó que el contagió de su padre cambió su perspectiva frente a las cosas. “Te replanteas el hecho de que de un día para otro, alguien tan amado podría por esa enfermedad no haber estado hoy”.

Su padre estuvo casi dos meses hospitalizado y entubado. “De un día para otro nos puede cambiar la vida”.

Fernando Solabarrieta y su futuro en la televisión

Tras ser consultado por su permanencia en pantalla y si tiene planes de realizar otras labores alejada a la televisión.

“Por la fuerza que para mi tiene Puerto Natales, yo siempre pensé, desde chico que yo en algún momento iba a volver y esto lo ha acrecentado, está más firme que nunca. Yo no me quiero perpetuar en la televisión y en las comunicaciones. Yo no quisiera estar en la televisión hasta los 70 años, no se me pasa por la cabeza”.

El magallánico lleva alrededor de tres décadas en pantalla y expresó que su retiro está cada vez más cerca. “Yo pensaba, vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, que serían mis séptimos juegos olímpicos y ya está”.

Asimismo, agregó que siempre pensó llegar a este punto y que se extenderá un poco debido a los gastos que tiene. “Mis hijos están en la universidad, necesitamos pagar dividendos, etc. pero no va a ser mucho más, yo voy a volver a Natales en el mediano plazo”.

“La idea es hacer otras cosas, volver a mi lugar, donde vea pasar la vida y no que la vida me vea pasar a mi como sucede acá en Santiago”, expresó el natalino.