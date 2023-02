En el año 1997 se estrenó la película Titanic, dirigida por James Cameron y que logró diversos reconocimientos por parte de la crítica como también premios otorgados por la Academia. Con una historia de amor envolvente que emociona por su intento de poder concretarse, la cinta logró ser todo un éxito de taquilla. Respecto a su relato, muchas y muchos se preguntan si los personajes interpretados por Kate Winslet y Leonardo Dicaprio fueron reales.

¿Existieron los protagonistas de Titanic en la vida real?

No, los personajes Jack Dawson y Rose no existieron en la vida real. En el momento de producción de la cinta, el director se encargó de aclarar que había sido creado solo para la película. Sin embargo, al cotejar la lista de pasajeros se descubrió que existía no un Jack, pero sí un Joseph Dawson.

Joseph fue un joven que realizó el servicio militar y que cuando se produjo el impacto, al parecer el joven alcanzó a guardar su bolsa personal y su tarjeta de identificación donde figuraba como J. Dawson. Finalmente, no logró salvar su vida.

Por otro lado, la famosa frase de Jack que los fans de la cinta siempre repiten ya sea arriba de un bote o de un crucero, no estaba en el guion, sino que fue una idea de su Cameron.

“Estaba sentado en una grúa y cada vez había menos luz. Habíamos probado muchas frases, pero ninguna funcionaba”, recordó Cameron en el programa Movies That Made Me. “Pensé, ‘ya lo tengo’. Le pedí a Leo que diga, ‘soy el rey del mundo’, extendiera sus brazos durante unos segundos, y celebrara el momento", indicó el cineasta.

Si terminaste con ganas de volver a ver la película, te contamos que la cinta se encuentra disponibles en distintas carteleras del país.