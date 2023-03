Carmen Villalobos, la reconocida actriz colombiana, ha sido protagonista de increíbles producciones que han logrado reconocimiento internacional, como Café con Aroma de Mujer, la cual, con su primera temporada, se posicionó en los primeros lugares de reproducción en Netflix durante meses.

En una entrevista exclusiva conRed Carpet, la intérprete se refirió a los grandes personajes que ha interpretado en su carrera, además de compartir sus impresiones sobre el nuevo desafío que tomó recientemente: La conducción de Top Chef VIP, el programa de competencia culinaria.

"Ha sido increíble, te puedo decir que la he gozado desde un principio, porque es un proyecto hermosísimo. Es un gran show en donde puedes conocer a las celebridades a través de la cocina", reveló la actriz.

Café con Aroma de Mujer

La actriz es reconocida mundialmente por su participación en grandes producciones, como las series Café con Aroma de Mujer, estrenada el 2021 y que durante mucho tiempo se quedó en los primeros lugares del ranking de reproducción de Netflix.

En la producción, Carmen Villalobos interpreta a Lucía, la villana de la historia y el primer papel de ese tipo en su carrera. "Mi primer antagónico, un proyecto que le ha dado la vuelta al mundo, que siempre están hablando cosas preciosas. Un personaje divino que la gente insulta en la calle todavía", señaló entre risas.

Y a pesar de que la historia ya se cerró luego de 92 capítulos emitidos, los fans no se conforman y piden a través de redes sociales una nueva entrega. Sin embargo, la actriz señala que los seguidores siguen sin querer mucho a su personaje.

Carmen señaló entre risas que a veces los fans le dicen "no queremos a Lucia, Lucia no tiene nada que ver", sobre una posible nueva entrega.

A pesar de los rumores que circulan en las redes, nada ha sido confirmado, por lo que frente a la eventualidad de regresar, la actriz expresó: "Café con Aroma de Mujer es un proyectazo que amé, que adoré desde el principio. amé a Lucia, personificarla de principio a fin y si hay una segunda temporada lo hablaremos en su momento, si se puede. Y puedo decir que es el mismo caso con "Sin senos sí hay Paraíso"

Los papeles de su vida

La actriz ha interpretado a increíbles mujeres durante su carrera, al ser consultada sobre cuál es su personaje favorito, Carmen señaló: "Mira, últimamente he pensado mucho esa pregunta porque me la he hecho yo misma. He tenido la gran fortuna de interpretar papeles maravillosos".

Luego agregó: "Te puedo decir maravillas sobre mi último protagónico en Hasta que la Plata nos Separe, me lo disfruté, me dejó incluso secuelas físicas al interpretarla... bastones, cuellos ortopédicos. Nunca en mi vida había gritado tanto como en Hasta que la Plata nos separe".

Pero añadió que es un papel que le encantó. "La verdad que yo tuve la oportunidad de interpretar a una mujer maravillosa de la cual me enamoré"

Y como olvidar su gran papel en Sin Senos Sí Hay Paraíso. "Catalina, ha sido un personaje que me abrió las puertas a nivel internacional, que es el personaje que más he tenido la oportunidad de interpretar. Fueron cuatro temporadas, entonces es el personaje que más ha convivido dentro de este cuerpo".

Además, estas producciones han dado la vuelta al mundo gracias a las plataformas de entretenimiento. "Y son parte de las series más vistas en el streaming, entonces ha sido muy halagador para mí", declaró.