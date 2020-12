Spin-off de Empire centrado en "Cookie" es rechazado por FOX

El Spin-off de Empire que estaría basado en Cookie no seguirá adelante, desafortunadamente la continuación que estaba planeada sobre el exitoso drama musical con Taraji P. Henson retomando su papel no avanzará en Fox, según Variety.

La noticia del spin-off surgió por primera vez en julio, con el co-creador de Empire, Danny Strong, como co-showrunner en la serie potencial junto a las prodcutoras de Empire, Yolanda Lawrence y Stacy Littlejohn.

La serie se habría centrado en la siguiente etapa en la vida de Cookie, después del final de la serie Empire, que se emitió en abril y duró seis temporadas en Fox.

Pero la serie centrada en las cookies todavía se está vendiendo a ABC y Hulu, según informa Deadline., por lo que aún quedan esperanzas de seguir viendo al querido personaje en tv.

Henson ganó un Globo de Oro y un premio Critics Choice, además de sumar nominaciones al Emmy por su trabajo como la feroz matriarca Loretha "Cookie" Lyon en Empire. La actriz además está lista para lanzar un programa de entrevistas sobre salud mental en Facebook Watch llamado Peace of Mind With Taraji, y también presentó los American Music Awards del mes pasado en ABC. Sus otros créditos televisivos incluyen Person of Interest, The Division y Boston Legal.