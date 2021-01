Efraín Ruales: Conmoción causa asesinato de popular animador de TV en Ecuador

Los habitantes de Ecuador se vieron tremendamente impactados la jornada de este miércoles después de que se conociera el asesinato del reconocido actor y animador de televisión Efraín Ruales, de 36 años.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 07:40 horas, después de que el rostro de la señal Ecuavisa se despidió de su pareja Alejandra Jaramillo para dirigirse a su domicilio, tras asistir al gimnasio.

Rumbo a su casa, Ruales fue seguido a través de una avenida en el norte de Guayaquil por otro vehículo, desde el que se percutaron cuatro disparos. Al menos uno de los impactos le llegó directamente a la figura televisiva.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron ayudar a Efraín, pero desistieron en sus esfuerzos al darse cuenta de que ya había fallecido.

Si bien en un principio se habló de un robo, la hipótesis fue descartada por el comandante de la Policía, César Zapata, debido a que todas las pertenencias de la víctima se encontraban en su camioneta.

“Yo diría que el tema del robo se descartaría... nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo... la primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo”, indicó Zapata.

En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño indicó que la camioneta de Ruales quedó con “tres impactos, uno en el costado posterior derecho que compromete los vidrios del vehículo y dos en el costado izquierdo, uno de ellos es el que habría ingresado al cuerpo de la víctima y le termina ocasionando su muerte".

La autopsia realizada a Ruales determinó que la causa de su muerte fue una hemorragia interna masiva, producto de un impacto de bala.

INFORMAMOS



Ante hecho delictivo ocurrido en la ciudad de #GYE y que causó una muerte violenta, @PoliciaEcuador ha desplegado a sus unidades investigativas y de inteligencia para determinar pormenores del hecho y a sus autores. pic.twitter.com/813wvtI3dt — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 27, 2021

El impacto por el brutal episodio provocó tal revuelo que no sólo personalidades como Sebastián Yatra, Nacho y Ruddy Rodríguez lamentaron lo ocurrido, sino que también el mismísimo presidente Lenín Moreno se refirió al incidente en su cuenta de Twitter.

"He dado instrucciones para que el proceso de investigación se dé con la mayor celeridad del caso, y no se escatimen esfuerzos para aclarar el despreciable crimen de Efraín Ruales. Mi sentimiento de solidaridad a su familia y amigos", escribió el Primer Mandatario, citando el tuit del ministro de Gobierno Patricio Pazmiño.

He dado instrucciones para que el proceso de investigación se dé con la mayor celeridad del caso, y no se escatimen esfuerzos para aclarar el despreciable crimen de #EfraínRuales. Mi sentimiento de solidaridad a su familia y amigos. https://t.co/1HC2DSXgTm — Lenín Moreno (@Lenin) January 27, 2021

El mismo Pazmiño informó en horas de la noche que el supuesto vehículo utilizado para atacar a Ruales fue encontrado incinerado en un suburbio de Guayaquil.

Hace pocos minutos @PoliciaEcuador localiza al sur de la ciudad vehículo sospechoso de participar en el asesinato de Efraín Ruales, está incinerado en su interior pic.twitter.com/3rhfRwd27j — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 28, 2021

¿Qué hizo Efraín Ruales, el animador de televisión asesinado en Ecuador?



La Fiscalía local se encuentra realizando indagatorias para dar con los motivos y los responsables del asesinato.

Sin embargo, los primeros trascendidos apuntan a un video publicado en junio de 2020, en el que Efraín Ruales habló abiertamente de haber recibido amenazas por denunciar una trama de corrupción que golpeó a su país por la venta ilegal de insumos médicos robados de hospitales públicos, en medio de la pandemia por el coronavirus.

En el clip publicado en su cuenta de Facebook, Ruales indica que “mi madre, mi familia, mis hermanos y amigos me dijeron que no era necesario, pero hay personas que sí necesitan escuchar. Hubiera querido hoy subir un video cómico que los haga reír, pero el día se empañó con una falsa, perversa y malévola noticia”.

“Lo curioso es que aparece días después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos refiriéndome a la corrupción”, recalcó el animador.

Por esos días, se había vinculado por una supuesta amistad a Ruales con Daniel Salcedo, quien junto a su hermano Noe Salcedo están siendo investigados por el presunto delito de delincuencia organizada para la venta de medicamentos, en una causa que también involucra a los hermanos Dalo y Jacobo Bucaram, hijos del ex presidente ecuatoriano y actual candidato a la Asamblea Nacional, Abdala Bucaram. Ruales negó tajantemente tener vínculos con Salcedo, incluso dijo que ni siquiera lo conocía.

Una vez que se conoció el asesinato de Ruales, en redes sociales comenzó a viralizarse una información sobre que la figura de Ecuavisa tenía que entregar su testimonio a la Justicia para la investigación de delincuencia organizada justamente este miércoles.

Las aseveraciones cobraron tal fuerza que la Fiscalía tuvo que salir a hacer un desmentido y confirmar que se trataba de una información falsa.

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc aclara que la información difundida respecto a una supuesta versión que debía rendir el fallecido Efraín R., ES FALSA. El ciudadano no había sido convocado para ninguna diligencia. Recuerde que es importante informarse siempre por canales oficiales. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 27, 2021

¿Quién es Efraín Ruales, el animador de televisión asesinado en Ecuador?



Efraín Ruales tenía un extenso currículum en el mundo del entretenimiento en Ecuador, contando 36 años de existencia.

Era actor, músico, productor y director. Actualmente, se desempeñaba como uno de los conductores del programa En Contacto, de la cadena Ecuavisa, la que tras conocerse su muerte decidió suspender su programación en una señal de luto.

Ruales partió su carrera a los 19 años, incursionando en el mundo de la actuación. En esa línea figuró en producciones como

“Pasado y confeso”, la teleserie “Amores que matan”, y en comedias como “Solteros sin compromiso”.

Eso hasta que comenzó a cobrar relevancia en el mundo de la animación televisiva, convirtiéndose en uno de los presentadores más queridos en Ecuador.

Además, se convirtió en un influencer a través de sus redes sociales, donde compartía videos de situaciones cómicas, pero además se refería a sucesos de la actualidad, entregaba mensajes de motivación y tono positivo, a lo que se sumaban sus reflexiones religiosas.