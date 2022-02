Un sorprendido y molesto Don Omar detuvo en seco el show que ofreció en el marco del festival Calibash 2022, al darse cuenta de que la gente que estaba en el público no se sabía la letra de uno de sus máximos clásicos: el dúo con Romeo Santos, Ella y yo.

En un video vitalizado en las últimas horas, se ve a un animoso Don Omar cumpliendo con su espectáculo hasta que llega ESA canción.

Entonces, abre el micrófono para que el público de Las Vegas cantara el hit a la par, dejándole a los presentes las partes del vocalista de Aventura.

Pero cuando hizo eso, el llamado King of Kings se encontró con la sorpresa de que los presentes no se manejaban con el tema, simplemente no hubo caso, no se la sabían.

Al darse cuenta de eso decidió detener el espectáculo y comentó: "Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés".

Revisa el particular momento que vivió Don Omar en su propio concierto: