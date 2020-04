Doble de René de la Vega es eliminado de "Yo soy" porque se quedó sin canciones para imitar

Motivos para eliminar a dobles en programas de televisión han existido muchos, pero ninguno como el que llevó a los jueces de "Yo Soy" a sacar de competencia al imitador de René de la Vega.

En la última edición del programa, Renzo Música, quien da vida al ahora alcalde de Conchalí, interpretó "Bang", el único hit del segundo y último disco de su personaje. Con un gran desplante, cautivó al jurado y al público, pero se quedó en el camino.

Todo comenzó cuando Antonio Vodanovic le preguntó “¿Qué canción vas a cantar hoy día?”, a lo que el doble respondió “Yo creo que una canción que ni él conoce”. Tras el show, vino la evaluación y la insólita razón para quedar fuera.

Apenas terminó de cantar, el público pidió otra. "Otra no. No hay…", alcanzó a decir. Cristián Riquelme entonces le ayudó y mencionó que “cantó 'Chica Colegiala', 'Chica Rica' y 'Bang' y se acabó. Entonces, yo no sé cómo decirte, Renzo Música… Que pases todos los avisos de tu música, porque no sé qué vas a cantar”.

Fue entonces que Myriam Hernández le dio la mala noticia de su eliminación. "Lamentablemente, elegiste, y con todo el respeto del mundo que tenemos por René de la Vega alcalde, para que no nos vaya a pasar un parte en Conchalí, él mismo lo debe saber. Tuvo una carrera muy cortita (...) No tiene más repertorio. Tampoco es un artista que tenga características muy marcadas. Por eso, lamentablemente”.

