Desde Pantera a The Bealtes: YouTuber canta "Never gonna give you up" de Rick Astley imitando a otros 20 artistas

Las cuarentenas en el mundo entero han hecho que los artistas busquen formas para estar entregando nuevo material a sus seguidores. Esto aplica también para los YouTubers musicales, que trabajan duro para darle novedad a sus contenidos.

Anthony Vincent, uno de los más reconocidos por su canal "10 Second Songs", dejó a todos con la boca abierta luego de interpretar un clásico de la cultura pop: "Never gonna give you up" de Rick Astley. Pero no fue una versión cualquiera, sino una con más de 20 voces en distintos estilos.

Pasando por bandas como Pantera, The Beatles, My Chemical Romance e interpretes como Prince, Chris Isaak, el músicos se lució con su capacidad para imitar los tonos vocales de cada uno.

Al final del video, Vincent realizó un llamado para todos sus seguidores en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus: "lávate las manos... lávate las malditas manos".